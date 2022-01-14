Белград, , 23:43 — REGNUM Сербы в Республике Сербской дорожат тем вниманием и заботой, которую по отношению к ним проявляет президент Сербии Александр Вучич и поэтому понимают почему он их призвал вернуться в институты власти Боснии и Герцеговины. Об этом заявил лидер сербов в БиГ Милорад Додик 14 января в эфире сербского телеканала РТС.

Милорад Додик Medija centar Beograd

«Я вернусь в Баня-Луку и проведу переговоры не только со всеми партнерами во власти, но и с оппозицией. Президент и сам высказал желание встретиться и поговорить с ними. Наше бойкот институтов власти (БиГ) начался после того, как Инцко (бывший верховный представитель международного сообщества в БиГ — ИА REGNUM) ввел законы, которые не имел право вводить. Мы в феврале вернемся в парламент и обсудим эту тему», — рассказал Додик.

Напомним, что ранее Вучич во время встречи с Додиком призвал сербов в Республике Сербской принять участие в работе органов власти на уровне БиГ.