Стокгольм, , 23:19 — REGNUM Шведское военное командование направило несколько десятков солдат и офицеров с бронемашинами для патрулирования города Висбю на острове Готланд в Балтийском море, сообщают 14 января европейские СМИ.

Солдат армии Швеции Mil.ru

По словам командования Вооруженных сил Швеции, такой шаг они предприняли в ответ на «российскую активность».

Днём ранее шведские военные предупреждали, что направят подразделения «в многочисленные места» на фоне «усиления российской активности в Балтийском море».

По словам директора военной разведки Швеции Лены Халлин, «на данный момент ситуация с безопасностью Швеции далека от нормальной», так как события «движутся в сторону серьезного кризиса в сфере безопасности в Европе».

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