Стокгольм, 14 января 2022, 23:19 — REGNUM Шведское военное командование направило несколько десятков солдат и офицеров с бронемашинами для патрулирования города Висбю на острове Готланд в Балтийском море, сообщают 14 января европейские СМИ.
По словам командования Вооруженных сил Швеции, такой шаг они предприняли в ответ на «российскую активность».
Днём ранее шведские военные предупреждали, что направят подразделения «в многочисленные места» на фоне «усиления российской активности в Балтийском море».
По словам директора военной разведки Швеции Лены Халлин, «на данный момент ситуация с безопасностью Швеции далека от нормальной», так как события «движутся в сторону серьезного кризиса в сфере безопасности в Европе».
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