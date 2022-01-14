Вашингтон, 14 января, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Актёр озвучивания Трой Бейкер, подаривший голос персонажам популярных видеоигр BioShock Infinite и The Last of Us, подвергся резкой критике со стороны поклонников из-за того, что решил поучаствовать в продвижении технологии NFT. Об этом 14 января сообщает журнал PC Gamer.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Нападки на Бейкера начались после того, как он объявил в Twitter, что заключил соглашение о партнёрстве с компанией Voice NFT. Пользователей соцсети особенно разозлили слова актёра, который написал в конце поста: «Вы можете ненавидеть. Или вы можете создавать».

https://twitter.com/TroyBakerVA/status/1481869350621437952

Напомним, в игре BioShock Infinite Трой Бейкер озвучил персонажа Букера Девитта, а в The Last of Us — Джоэла Миллера. Он также поучаствовал в разработке множества других игры, например, серий Diablo, Mass Effect, Darksiders, Resident Evil, Call of Duty, Metro, Titanfall и других.