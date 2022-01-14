Геймеры раскритиковали актёра игры The Last of Us за продвижение NFT
Вашингтон, 14 января, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Актёр озвучивания Трой Бейкер, подаривший голос персонажам популярных видеоигр BioShock Infinite и The Last of Us, подвергся резкой критике со стороны поклонников из-за того, что решил поучаствовать в продвижении технологии NFT. Об этом 14 января сообщает журнал PC Gamer.
Нападки на Бейкера начались после того, как он объявил в Twitter, что заключил соглашение о партнёрстве с компанией Voice NFT. Пользователей соцсети особенно разозлили слова актёра, который написал в конце поста: «Вы можете ненавидеть. Или вы можете создавать».
https://twitter.com/TroyBakerVA/status/1481869350621437952
Напомним, в игре BioShock Infinite Трой Бейкер озвучил персонажа Букера Девитта, а в The Last of Us — Джоэла Миллера. Он также поучаствовал в разработке множества других игры, например, серий Diablo, Mass Effect, Darksiders, Resident Evil, Call of Duty, Metro, Titanfall и других.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.