Москва, , 23:27 — REGNUM Нынешнее руководство Армении не является самостоятельным, а лишь послушно выполняет задачи, поставленные перед ним Западом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Никол Пашинян отрабатывает те задачи, которые поставил перед ним Запад. Пашинян сам по себе человек очень зависимый. Я думаю, что это, скорее всего, указания из Лондона — сесть за стол переговоров с Турцией и постепенно вытеснить Россию из Закавказья. Сейчас идёт огромная конфронтация Запада с Россией, и Запад будет давить на Россию с помощью всех своих пешек, таких, как Пашинян», — сказал эксперт.

Напомним, что официальный Ереван выразил готовность без предварительных условий нормализовать отношения с Турцией и открыть границу с ней.