* запрещённая в России организация

Исламабад, , 23:16 — REGNUM Посол «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане Сардар Ахмад Хан Шекеб заявил, что принятие решения по Линии Дюранда не входит в компетенцию нынешнего режима в Кабуле, но это может сделать афганский народ.

Граница Афганистана и Пакистана Wikipedia.org

«Это не мое решение, не решение министра иностранных дел или всего правительства, это решение должно быть принято всем народом Афганистана», — сказал он в интервью Arab News.

Высказывание посла прозвучало на фоне обострения напряжённости между Афганистаном и Пакистаном из-за ограждения вдоль Линии Дюранда, которая представляет собой практически неразмеченную 2640-километровую границу между двумя странами.

Тем временем пакистанский журналист Тахир Хан сообщил со ссылкой на местные источники, что Исламабад и Кабул «предпринимают усилия с обеих сторон по урегулированию напряжённости на Линии Дюранда и обеспечению ежедневных двусторонних контактов».

Возведение ограждений вдоль Линии Дюранда было предметом разногласий между Кабулом и Исламабадом и при предыдущих правительствах. Различные официальные лица Пакистана ранее призывали к завершению строительства ограждений, в то же время некоторые из пакистанских ограждений были разрушены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).