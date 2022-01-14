Рим, , 23:04 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 14 января, в Италии умерли 140 548 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 360 (днем ранее — на 316), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на 186 253 (днем ранее — на 184 615).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 8 356 514 — почти 14% населения страны. В настоящее время заражены 2 398 828 человек (на 75 310 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,92 миллиона человек (более 77,9% граждан страны).