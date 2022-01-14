Рим, 14 января, 2022, 23:04 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 14 января, в Италии умерли140 548человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на360(днем ранее — на316), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Это самый высокий показатель с апреля 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на186 253(днем ранее — на184 615).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет8 356 514 — почти 14% населения страны. В настоящее время заражены2 398 828человек (на75 310больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии.

Две прививки от коронавируса сделали 46,92 миллионачеловек (более 77,9% граждан страны).