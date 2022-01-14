Челябинск, 14 января, 2022, 23:04 — ИА Регнум. О задержании гражданина Узбекистана, у которого при себе имелось более 14 граммов сильнодействующего наркотика, сообщили 14 января в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

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Инцидент произошёл накануне, 13 января, на улице Первая Теннисная в Челябинске. Во время патрулирования сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на человека, который, заметив силовиков, сбросил на землю пакет и резко изменил направление своего движения.

«Это вызвало подозрение росгвардейцев. Было принято решение об установлении его личности, — сообщили в пресс-службе. — Им оказался ранее не судимый 28-летний гражданин Республики Узбекистан».

В присутствии понятых сброшенный пакет, в котором, как оказалось, находилось 78 свертков, был изъят. Экспертиза установила, что веществом в свертках является сильнодействующий наркотик массой более 14 граммов.

Задержанного доставили в полицию, по факту этого происшествия возбуждено уголовное дело.