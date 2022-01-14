Рим, 14 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Лидеры трех ведущих правоконсервативных партий Италии в пятницу, 14 января, подтвердили, что предложат кандидатуру 85-летнего лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на пост президента страны.

European People's Party Сильвио Берлускони

Берлускони — «подходящая кандидатура», сказано в общем обращении лидеров правых (Маттео Сальвини, Джорджи Мелони и самого Берлускони). В числе основных положительных качеств упомянуты авторитет Берлускони, в том числе за пределами Италии, и уравновешенность.

Ранее представители леволиберальной Демократической партии (входит в правящую коалицию вместе с популистами и двумя правыми партями — Берлускони и Сальвини) заявили, что если Берлускони будет избран президентом, они выйдут из состава коалиции, что может привести к ее распаду.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони, пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру, высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги. Выборы пройдут 24 января.