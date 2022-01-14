Москва, , 22:58 — REGNUM Желание Армении наладить отношения с Турцией не соответствует армянским национальным интересам. Об этом корреспоненту ИА REGNUM 14 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В истории дипломатии то, что именно Армения выдвинула инициативу урегулирования отношений с Турцией, является уникальным ходом. Но этот ход — антиармянский, антигосударственный, по сути, предательский со стороны руководства Армении. Для чего это нужно нынешней армянской элите? Скорее всего, для того, чтобы ослабить позиции России внутри Армении, показать, что Армения уходит от России», — сказал эксперт.

Напомним, что 13 января пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян объявил о намерении Армении установить дипломатические отношения Стурции и выразил надежду на скорейшее открытие турецко-армянской границы.