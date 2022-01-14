Москва, 14 января, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Желание Армении наладить отношения с Турцией не соответствует армянским национальным интересам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог Аслан Рубаев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

«В истории дипломатии то, что именно Армения выдвинула инициативу урегулирования отношений с Турцией, является уникальным ходом. Но этот ход — антиармянский, антигосударственный, по сути, предательский со стороны руководства Армении. Для чего это нужно нынешней армянской элите? Скорее всего, для того, чтобы ослабить позиции России внутри Армении, показать, что Армения уходит от России», — сказал эксперт.

Напомним, что 13 января пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян объявил о намерении Армении установить дипломатические отношения с Турцией и выразил надежду на скорейшее открытие турецко-армянской границы.