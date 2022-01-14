Эксперт: Внешняя политика Армении является предательской
Москва, 14 января, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Желание Армении наладить отношения с Турцией не соответствует армянским национальным интересам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил политолог Аслан Рубаев.
«В истории дипломатии то, что именно Армения выдвинула инициативу урегулирования отношений с Турцией, является уникальным ходом. Но этот ход — антиармянский, антигосударственный, по сути, предательский со стороны руководства Армении. Для чего это нужно нынешней армянской элите? Скорее всего, для того, чтобы ослабить позиции России внутри Армении, показать, что Армения уходит от России», — сказал эксперт.
Напомним, что 13 января пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян объявил о намерении Армении установить дипломатические отношения с Турцией и выразил надежду на скорейшее открытие турецко-армянской границы.