Минск, , 22:47 — REGNUM Прокурор города Минска Олег Лаврухин постановил ограничить доступ к интернет-сайту белоруской правозащитной организации Human Constanta под предлогом того, что «в работе названного ресурса установлены многочисленные нарушения закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В частности, на сайте в свободном доступе была размещена недостоверная информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, подрыв авторитета действующей власти, сотрудников правоохранительного блока. Отдельные статьи сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковались и иные сведения, которые явно дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов», — сказано в прокурорском пояснении.

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