* запрещённая в России организация

Кабул, 14 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Столкновения между узбекскими и пуштунскими боевыми группами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются второй день в северо-западной афганской провинции Фарьяб у границы с Туркменией. В результате столкновений есть погибшие и раненые, в том числе среди мирных жителей, сообщает 14 января газета «8 собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Волнения были спровоцированы арестом одного из самых высокопоставленных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны — этнического узбека Махдума Алама Раббани. Арест был осуществлён силами безопасности в Мазари-Шарифе по приказу заместителя министра обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Мохаммада Фазиля.

Позднее пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что командир был освобождён, тем не менее демонстрации и столкновения продолжились.

Местные источники сообщают, что ситуация в Меймене, административном центре провинции Фарьяб, фронтовая, а районы города находятся под контролем узбекских подразделений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На второй день волнений заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани, прокомментировал события в Фарьябе, назвав их «межплеменной рознью».

«После смерти демократии демократы все ещё работают над тем, чтобы развалить афганское общество», — сказал он.

Самангани также возложил вину за беспорядки на чиновников прежнего режима, заявив, что «теперь, когда у них ничего не осталось, они спорят между собой, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) какого этнического происхождения хорошие, а какие — плохие».

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего губернатора Фарьяба Накибуллы Файика, который накануне назвал арест Махдума Алама Раббани действиями по этническому признаку.