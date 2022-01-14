Лос-Анджелес, США, 14 января 2022, 22:44 — REGNUM Джордж Лукас и Кэтлин Кэннеди будут удостоены Премии Гильдии продюсеров США за вклад в кинематограф (Milestone Award). Об это 14 января сообщает портал The Wrap.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Кинематографисты примут награду на 33-й ежегодной церемонии вручения Milestone Award, которая пройдёт 19 марта 2022 года в комплексе Fairmont Century Plaza, расположенном в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Редакция издания отметила, что, таким образом, признание к Лукасу и Кеннеди пришло после того, как студия Lucasfilm отпраздновала 50-летие.

Напомним, кинокомпании Lucasfilm исполнилось 50 лет 10 декабря 2021 года, студия была основана в 1971 году. Джордж Лукас и Кэтлин Кэннеди прежде всего известны как создатели фильмов по франшизе «Звёздные войны».

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