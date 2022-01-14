Лос-Анджелес, США, 14 января, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Джордж Лукас и Кэтлин Кэннеди будут удостоены Премии Гильдии продюсеров США за вклад в кинематограф (Milestone Award). Об это 14 января сообщает портал The Wrap.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Кинематографисты примут награду на 33-й ежегодной церемонии вручения Milestone Award, которая пройдёт 19 марта 2022 года в комплексе Fairmont Century Plaza, расположенном в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Редакция издания отметила, что, таким образом, признание к Лукасу и Кеннеди пришло после того, как студия Lucasfilm отпраздновала 50-летие.

Напомним, кинокомпании Lucasfilm исполнилось 50 лет 10 декабря 2021 года, студия была основана в 1971 году. Джордж Лукас и Кэтлин Кэннеди прежде всего известны как создатели фильмов по франшизе «Звёздные войны».