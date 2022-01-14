Рим, 14 января, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Власти Италии продлили возможность женщинам выходить на пенсию в 58 лет при наличии 35 лет трудового стажа, сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) в пятницу, 14 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Самозанятые в рамках данной программы могут выходить на пенсию в 59 лет.

В 2011 году по инициативе леволибералов общий пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правоконсервативной «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа.

Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38). Решение будет принято в течение января 2022 года.