Спикера Европарламента похоронили в Риме с государственными почестями
Рим, 14 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В Риме в пятницу, 14 января, прошли церемония отпевания и похороны с государственными почестями спикера Европарламента Давида Сассоли.
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Давид Сассоли
На церемонии присутствовали итальянские и европейские политики, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Италии Серджо Маттареллу и премьер-министра Марио Драги.
В конце церемонии гроб с телом Сассоли был укрыт флагом Евросоюза.
Давид Сассоли скончался 11 января на 66-м году жизни.