Рим, 14 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В Риме в пятницу, 14 января, прошли церемония отпевания и похороны с государственными почестями спикера Европарламента Давида Сассоли.

Europarl.europa.eu Давид Сассоли

На церемонии присутствовали итальянские и европейские политики, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Италии Серджо Маттареллу и премьер-министра Марио Драги.

В конце церемонии гроб с телом Сассоли был укрыт флагом Евросоюза.

Давид Сассоли скончался 11 января на 66-м году жизни.