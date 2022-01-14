Детективный молодёжный сериал «Один из нас лжёт» получит продолжение
Нью-Йорк, США, 14 января, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Потоковый сервис Peacock дал «зелёный свет» производству продолжения детективного сериала «Один из нас лжёт» на основе одноимённого романа писательницы Карен М. Макманус. Об этом 14 января сообщает портал Deadline.
В качестве шоураннера (главного продюсера проекта) выступит Эрика Салех, которая написала сценарий первого эпизода. На этой должности она заменит Дарио Мадрона, который продолжит работу в качестве исполнительного продюсера проекта. Пока Peacock не назвал сроки премьеры второго сезона сериала.
Для справки: сюжет первого сезона шоу «Один из нас лжёт» рассказывает о пятерых старшеклассниках, попавших в тюрьму. Живыми из неё выходят только четверо и каждому из героев есть что скрывать. На рейтинговом сайте Rotten Tomatoes сериал получил оценку 88% от критиков и 85% от зрителей.