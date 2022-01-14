Нью-Йорк, США, 14 января, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Потоковый сервис Peacock дал «зелёный свет» производству продолжения детективного сериала «Один из нас лжёт» на основе одноимённого романа писательницы Карен М. Макманус. Об этом 14 января сообщает портал Deadline.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

В качестве шоураннера (главного продюсера проекта) выступит Эрика Салех, которая написала сценарий первого эпизода. На этой должности она заменит Дарио Мадрона, который продолжит работу в качестве исполнительного продюсера проекта. Пока Peacock не назвал сроки премьеры второго сезона сериала.

Для справки: сюжет первого сезона шоу «Один из нас лжёт» рассказывает о пятерых старшеклассниках, попавших в тюрьму. Живыми из неё выходят только четверо и каждому из героев есть что скрывать. На рейтинговом сайте Rotten Tomatoes сериал получил оценку 88% от критиков и 85% от зрителей.