Липецк, , 22:33 — REGNUM Депутата Липецкого городского совета Александра Ушакова (КПРФ) ждёт суд за за то, что на заседании он исполнил гимн СССР. Об этом сам депутат сообщил в соцсетях.

Микалоюс Чюрлёнис. Гимн (I). 1906

На заседании горсовета 28 ноября 2021 года депутат Анатолий Емельянов (ЛДПР) раскритиковал деятельность КПРФ и сравнил Ленина с Гитлером. В ответ на это, когда в конце заседания в зале зазвучал гимн РФ и депутаты встали со своих мест, Александр Ушаков спел гимн СССР.

Поведение депутата не одобрили его коллеги. Позже депутатская комиссия по этике приняла решение сообщить об этом случае в правоохранительные органы, чтобы они проверили законность действий Ушакова. В состав комиссии входили два представителя КПРФ — Юрий Логинов и Иван Косилов. Они также посчитали поведение однопартийца оскорбительным, потому что он исполнил гимн слишком эмоционально. После этого они покинули КПРФ и вышли из состава фракции в городском совете, не одобрив оказанную партией поддержку в адрес Ушакова.

В отношении Ушакова был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».

«За исполнение гимна СССР теперь меня будут судить в Советском районном суде. Как символично. Коммуниста судит Советский суд за исполнение Советского гимна. Власть вместе с провокаторами попыталась выкрутить эту ситуацию, что, якобы, я танцевал во время гимна. Это полная чушь. Все были свидетелями, как я исполнил гимн», — прокомментировал депутат.