Липецк, 14 января 2022, 22:33 — REGNUM Депутата Липецкого городского совета Александра Ушакова (КПРФ) ждёт суд за за то, что на заседании он исполнил гимн СССР. Об этом сам депутат сообщил в соцсетях.
На заседании горсовета 28 ноября 2021 года депутат Анатолий Емельянов (ЛДПР) раскритиковал деятельность КПРФ и сравнил Ленина с Гитлером. В ответ на это, когда в конце заседания в зале зазвучал гимн РФ и депутаты встали со своих мест, Александр Ушаков спел гимн СССР.
Поведение депутата не одобрили его коллеги. Позже депутатская комиссия по этике приняла решение сообщить об этом случае в правоохранительные органы, чтобы они проверили законность действий Ушакова. В состав комиссии входили два представителя КПРФ — Юрий Логинов и Иван Косилов. Они также посчитали поведение однопартийца оскорбительным, потому что он исполнил гимн слишком эмоционально. После этого они покинули КПРФ и вышли из состава фракции в городском совете, не одобрив оказанную партией поддержку в адрес Ушакова.
В отношении Ушакова был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации».