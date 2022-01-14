Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Американские рэп-музыканты Cordae (Корде Амари Данстон) и Gunna (Серхио Джаванни Китченс) опубликовали видеоклип на совместную композицию под названием Today, вошедшую в новую пластинку первого артиста. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Cordae 14 января.

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В видео представлены фрагменты работы исполнителей в домашней студии, а также их монологи на вертолетной площадке с видом на ночной город. Идея же самой песни строится вокруг воспоминаний музыкантов об их несчастном прошлом, а также последующим карьерным успехе

Напомним, что 14 января Cordae выпустил новый альбом под названием From a Birds Eye View. Проект включил в себя 14 различных песен, включая совместные работы с Gunna, Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший), Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III) и другими артистами.

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