Нур-Султан, , 17:28 — REGNUM Руководству Казахстана показали, что тема отношения к русским в Казахстане, к нашей общей исторической памяти находится сегодня в России на особом контроле, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 15 января, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Захарова заявила, что Москва считает неприемлемыми националистические высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. При этом она добавила, что назначение министров является суверенным делом Казахстана.

« История с Аскаром Умаровым показательна. По итогам критики, которая была высказана в его адрес, Умаров внёс существенные поправки в свои подходы. Являются ли новые заявления Умарова тактическим ходом или это свидетельство того, что жизнь людей всё же учит, покажет время. Тут важно главное: руководству Казахстана продемонстрировано, что тема отношения к русским в Казахстане, к нашей общей исторической памяти находится сегодня в России на особом контроле.

Говоря о способности учиться, я не имею в виду принципиальный разворот, но понимание, что в союзе с Россией казахстанское государство способно гораздо более полно осуществлять чаяния казахского народа, чем в противостоянии с ней. Но для этого руководству Казахстана придётся вновь опереться на русских, признать их права, открыть им возможности.

С грустью наблюдал, как происходившее в эти дни в Казахстане и задачи России в этой связи комментировали те, кто у нас относит себя к условным «имперцам». Много критических стрел было выпущено против национальной политики руководства СССР. Напомню в этой связи, что Ленин и Сталин, по крайней мере, сохранили и укрепили единую страну, которая начала расползаться ещё в 1916 году, а на деле — раньше. А чего в плане удержания пространства бывшего СССР добились за 30 лет нынешние правители?

Рассуждать о том, что в XX веке можно было сохранить нашу страну в качестве унитарной, значит не понимать главного политико-культурного вектора этого века. Это был век самоопределения народов. Они либо оставались в составе тех или иных стран, если им это было выгодно, или уходили, образовывая свои государства. Наша страна просто не могла идти вразрез с этим общемировым процессом, но, повторю, 70 лет этого века народы бывшей Российской Империи оставались в единой стране и сплочённо делали великие дела.