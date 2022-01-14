Скопье, 14 января, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 14 января сообщили о намерении предоставить убежище группе из 67 афганских беженцев.

Diego Delso Скопье, всадники Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, эти граждане Афганистана ранее работали в Национальном демократическом институте и Национальном фонде за демократию. По прибытии беженцы прошли медицинский осмотр.

В Северной Македонии получили убежище 579 граждан Афганистана. Из страны уже уехал 141 гражданин Афганистана. Большинство беженцев рассчитывает на получение гражданства США.