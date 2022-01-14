Дамаск, 14 января, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Двое сирийских военнослужащих ранены снайперами группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 14 января на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Ранения получили сирийские военные, несшие службу в провинциях Алеппо и Идлиб.

«В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ, ранен один сирийский военнослужащий. Также в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранен один сирийский военнослужащий», — рассказал Журавлев.

Он также добавил, что за сутки российские военные зафиксировали четыре обстрела в провинции Алеппо, четыре обстрела в провинции Идлиб, два обстрела в провинции Хама и один обстрел в провинции Латакия.

Все обстрелы были произведены с позиций боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).