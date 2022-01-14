Санта-Клара, США, , 22:21 — REGNUM Nvidia попросила партнёров приостановить производство нестандартных моделей видеокарт GeForce RTX 3090 Ti. Об этом 14 января сообщают порталы TweakTown и Videocardz со ссылкой на инсайдеров.

Nvidia BagoGames

Источники изданий утверждают, что у GeForce RTX 3090 Ti есть проблемы, связанные с BIOS и аппаратным исполнением. Портал Wccftech отметил, что, вероятно, Nvidia допустила ошибку при создании стандартной печатной платы, которую она передала производителям для того, чтобы те начали разрабатывать собственные видеокарты.

Напомним, Nvidia представила GeForce RTX 3090 Ti на выставке потребительской электроники CES 2022, которая прошла с 5 по 8 января 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Пока компания не назвала цену устройства, некоторые эксперты предположили, что она составит более $2 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Производители чипов заявили, что не смогут быстро решить проблему дефицита