Вашингтон, 14 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. На слухи из Киева о происхождении кибератаки, которой подверглись официальные сайты Украины, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 января ответила, что в Вашингтоне не торопятся с выводами.

(сс) U.S. Department of State Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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Отметив на встрече с журналистами, что Белый дом, а также союзники США «обеспокоены кибератакой» и что поставлен в известность о ней и президент страны Джо Байден, Псаки сказала, что обвинять кого-то рано — мало данных.

Когда её спросили, не Россия ли стоит за кибератакой, о чём уже заявляют в Киеве, Псаки заявила:

«Я сейчас не буду строить предположения относительно этого или анонсировать действия, которые мы бы предприняли».

Вашингтон, добавила она, «предпримет необходимые меры по защите союзников» и «меры поддержки украинцев», но пока ситуацию продолжают оценивать, выводы делать рано.

По словам представителя Белого дома, украинцы сказали, что довольно быстро смогли восстановить свои системы и что утечки личных данных допущено не было.

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Напомним, СБУ объявила о крупной кибератаке на ряд официальных сайтов Украины, включая МИД. Прозвучали и обвинения в адрес России.