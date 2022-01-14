Москва, , 22:16 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности в 2022 году проведёт три операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков у границы с Афганистаном, сообщил 14 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, эта тема становится всё более актуальной в связи с ситуацией в Афганистане.

«У нас целый комплекс мероприятий спланирован на этот год по разным направлениям — по военной безопасности, по борьбе с терроризмом, в том числе по линии реальных операций. Это мероприятия по борьбе с наркотрафиком. Тема приобретает особую актуальность в связи с последними событиями в Афганистане. Мы планируем там три этапа одной операции по борьбе с наркотрафиком», — рассказал Зась.

Кроме того, он заявил о «целом комплексе задач» на 2022 год, которые свёрстаны «с учётом той ситуации, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ и с учётом тех решений, которые были приняты на последнем саммите глав государств в Душанбе и приоритетов Армении на этот год».

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