Лос-Анджелес, США, , 22:12 — REGNUM Рэп-исполнительница Карди Би дала показания в суде против YouTube-блогера, которая обвиняла её в проституции в своих роликах. Об этом сообщил Billboard.

Карди Би (Cardi B) Скриншот с YouTube

В суде присяжных певица сказала, что чувствовала себя «чрезвычайно склонной к самоубийству» из-за нападок Латаше Кебе (Tasha K). Артистка считает, что блогер проводила «злонамеренную компанию» для нанесения ущерба её репутации.

ИА REGNUM напоминает, что Карди Би подала иск против Кебе ещё в 2019 году. В своих видео блогер утверждала, что рэп-исполнительница занимается проституцией, а также страдает от болезни, передающейся половым путём.

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