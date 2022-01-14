Лос-Анджелес, США, 14 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Рэп-исполнительница Карди Би дала показания в суде против YouTube-блогера, которая обвиняла её в проституции в своих роликах. Об этом сообщил Billboard.

Скриншот с YouTube Карди Би (Cardi B)

В суде присяжных певица сказала, что чувствовала себя «чрезвычайно склонной к самоубийству» из-за нападок Латаше Кебе (Tasha K). Артистка считает, что блогер проводила «злонамеренную компанию» для нанесения ущерба её репутации.

ИА REGNUM напоминает, что Карди Би подала иск против Кебе ещё в 2019 году. В своих видео блогер утверждала, что рэп-исполнительница занимается проституцией, а также страдает от болезни, передающейся половым путём.