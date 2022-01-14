Афины , 14 января, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Греция подтвердила 19 772 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 14 января.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 632 641 заражение.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 72 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 21 809 человек.

В общей сложности 679 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 79,5% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 20 409 заражений и 80 смертей.