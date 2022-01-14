Брайтон, Великобритания, 14 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. 14 января в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» «Брайтон» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 3:1

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты главного судьи — Адам Нунн и Джеймс Мейнуоринг.

Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Уэбстер, Бюрн, Вельтман, МакАллистер, Гросс, Лаллана, Модер, Мопе, Троссард.

«Кристал Пэлас»: Ботленд, Уорд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Хьюз, Шлупп, Галлахер, Олис, Эзе, Эдуар.

В текущем сезоне Одсонн Эдуар принял участие в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.