Москва, 14 января, 2022, 22:25 — ИА Регнум. На политической сцене Республики Сербской уже нет консенсуса власти и оппозиции. Об этом ИА REGNUM заявил ассистент кафедры сравнительной политологии ФГСН РУДН Александр Джокич.

Predsednik.rs Александр Вучич в ходе встречи с делегацией Республики Сербской. 2 июня 2021 года, Белград

Так Джокич прокомментировал важную встречу многолетнего лидера сербов в Республике Сербской Милорада Додика с президентом Сербии Александром Вучичем, которая состоялась 14 января в Белграде. Во время встречи Вучич попросил политическое руководство Республики Сербской прекратить бойкот совместных органов власти на уровне Боснии и Герцеговины, который начался после вступления в силу скандального закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» бывшего верховного представителя в БиГ Валентина Инцко.

«Милорад Додик недавно снова попал под американские санкции, хотя против самого энтитета Боснии и Герцеговины — Республики Сербской, санкции не вводятся. Евросоюз пока не решился на такой шаг, в первую очередь из-за разногласий в своих рядах», — напомнил эксперт.

По словам Джокича, причиной для введения санкций против лидера сербов БиГ послужила его инициатива вернуть Республике Сербской полномочия, которые она добровольно, решением своего парламента, ранее перенесла на центральный уровень.

«Речь шла даже о новом учреждении армии Республики Сербской и об отмене согласия на признание федеральных судебных органов и органов полиции и прокураторы. Очевидно, что такие шаги приведут к прямому столкновению бошняцких и сербских сил в БиГ, но эти решения не окончательные», — рассказал политолог.

Он пояснил, что парламент Республики Сербской, в котором коалиция Додика обладает большинством, на самом деле принял закон о возвращении полномочий Баня-Луке только через шесть месяцев, когда проходят общие выборы в БиГ.

«Этим Додик оставил себе достаточно пространства для маневрирования. Санкции США в этом контексте — предупреждение Додику не переходить красную линию, которую он скорее всего и не думает перейти. В этом заключается причина отказа сербской оппозиции поддержать план Додика. Лидеры оппозиции понимают этот маневр, но они бессильны остановить его и победить Додика в его игре. После всего вышесказанного понятны и страхи президента Сербии Александра Вучича. Он не может напрямую поддержать Додика, потому что рискует обернуть США против себя», — сказал Джокич.

Поэтому Вучич посоветовал Додику остановить блокаду центральных институтов БиГ и искать решение спора о функциях в переговорном процессе с представителями бошняков, полагает эксперт. Вучич еще раньше признал Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ, так как встретился с ним официально, продолжил Джокич. К тому же, все сербские СМИ, включая официальный сайт президента Сербии, обозначили Шмидта как верховного представителя по БиГ, напомнил он.