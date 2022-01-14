Дортмунд, Германия, 14 января, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Сегодня, 14 января, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в матче девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет «Фрайбург». Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

«Боруссия» (Дортмунд)

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Грегор Кобель, Рафаэль Геррейру, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Тома Менье, Махмуд Дауд, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Марко Ройс, Дониэлл Мален, Эрлинг Холанд.

«Фрайбург»: Бенджамин Упхофф, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде, Лукаш Кюблер, Кристиан Гюнтер, Яник Хаберер, Роланд Шаллаи, Николас Хефлер, Чон У Ён, Винченцо Грифо, Лукас Хеллер.

Бригада арбитров: Флориан Бадштюбнер | Маркус Шуллер | Филипп Гуве.

Предыдущий матч «Боруссии» с «Фрайбургом», проходивший в рамках 2-го тура Бундеслиги, завершился поражением «шмелей» со счетом 1:2.