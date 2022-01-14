Рига, 14 января, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Особый режим ковид-ограничений и контроль за их выполнением останутся в пассажирских поездах Латвии в силе как минимум до конца режима ЧС 28 февраля. Об этом говорится в сообщении ГАО «Пассажирские перевозки» (Pasazieru vilciens) на железной дороге.

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Поскольку в поездах действует «красный» режим — ими пользуются и те, кто не имеет сертификата о вакцинации от Covid-19, — для всех пассажиров обязательно в течение всего времени поездки находиться в медицинской маске.

Для соблюдения этого и других требований компания ведет постоянный мониторинг пассажиропотока. Пассажиров просят перед поездкой ознакомиться с правилами — они доступны на сайте предприятия и вывешены у всех касс, а также в вагонах. Дополнительно звучат информационные сообщения через динамики в салонах.

За последние четыре месяца 2021 года на рейсах компании в сотрудничестве с полицией было проведено 169 проверок соблюдения ковид-требований.

В ходе рейдов выявлено 460 человек, ехавших без масок либо надевших маски неправильно. Нарушителям выносилось предупреждение либо штраф в размере до 50 евро. В 221 случае заведены дела об административном правонарушении, в 198 ограничились предупреждениями.