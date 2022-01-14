Минск, , 22:02 — REGNUM «Белоруссия, Россия и другие страны, некогда объединенные общей историей, встали на защиту этого государства. А это говорит о том, что мы не растратили наследие советской эпохи — наследие нерушимого братства и крепких уз между народами», — заявил 14 января Александр Лукашенко на приеме от имени президента на старый Новый год, комментируя события в Казахстане.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно сообщению пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко уделил большее внимание политическому кризису в Казахстане, чем белорусской повестке. В сообщении также сказано, что он сопоставил январские потрясения в Казахстане с белорусскими поствыборными потрясениями 2020 года, указал на отсутствие различий между ними и назвал главную причину произошедшего. В частности, он сказал: «За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 2020-го эти государства (знаете, какие и чьими руками) ринулись к нам. Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод».

Обвиняя «коллективный Запад», Лукашенко сказал: «Работали спецслужбы, и они (заинтересованные государства. — Прим. президентской пресс-службы) не светились, никто этого не заметил. Такие масштабные акции, в такой грандиозной стране, как Казахстан, (организовать. — Прим. президентской пресс-службы) за сутки? Просто так не получится».

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Он также заявил, что в Казахстане пересекаются интересы крупных транснациональных компаний, отметив: «Поэтому была дана команда: «Не торопитесь, спокойно, когда будет все ясно — выйдем на авансцену» (я процитировал донесение нашей разведки в первые дни событий). Все там было, как надо. Казахстан, как и Белоруссия, — узловые пункты. Мы — в Европе, там — в Центральной Азии», — пояснил Лукашенко.

«Из Казахстана, как керогазом, можно было подогреть и Россию, можно было снивелировать позор Афганистана, который был допущен Соединенными Штатами Америки, и можно влиять не только на Китай, но и на всю Азию. Поэтому ставки были высоки», — добавил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

Лукашенко сообщил также, что некие «мерзавцы последние» якобы «в последние 3−4 дня за голову белоруса и русского давали немало», однако жертв удалось избежать.