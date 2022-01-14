Рига, 14 января, 2022, 22:02 — ИА Регнум. В 2021 году в Латвии оборот гостиничного и ресторанного бизнеса по сравнению с 2020 годом сократился до 40%. Об этом гостелевидению страны LTV заявила исполнительный директор отраслевой ассоциации Санта Грайксте.

Фото Алексея Лобанова Ресторан

По ее словам, ситуация в отрасли ухудшилась повсеместно: «Если мы когда-то говорили, что Рига пострадала больше всего, а в селах все в порядке, то сейчас ситуация одинаково плоха совершенно везде. 2021 год в отрасли был хуже 2020-го — по меньшей мере на 40%».

Грайксте добавила, что ситуацию ухудшают заметно выросшие затраты на энергоресурсы и высокие счета: «Мне звонят предприниматели и плачутся по поводу нынешней ситуации. Плачут в прямом смысле».

Она сообщила, что часть владельцев гостиниц, кафе и ресторанов уже свернула свой бизнес, другая подумывает об этом. «Есть часть тех, кто уже уехал за рубеж, много и тех, кто готовится уехать. Они готовятся закрывать свои компании. Так что ситуация сейчас действительно критическая», — заявила Санта Грайксте.

С точки зрения ассоциации, положение отрасли в данный момент осложняет нехватка господдержки. Министерство экономики трижды предлагало важный инструмент поддержки — на операционные расходы, коммунальные услуги и налог на недвижимость, добавила Грайксте. Однако Министерство финансов отказалось включать этот вопрос в повестку дня.