Лондон, , 22:01 — REGNUM 25-летний центральный защитник сборной Дании Андреас Кристенсен, выступающий за «Челси», примет решение о своем будущем в лондонском клубе на следующей неделе. Об этом 14 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что в услугах Кристенсена всерьез заинтересованы мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Андреас Кристенсен записал на свой счет 3 (2+1) очка по системе гол+пас в двадцати матчах за «Челси» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Андреас Кристенсен отклонил предложение лондонского клуба подписать новый контракт. Текущее соглашение датчанина с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2022 года.