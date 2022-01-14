Рига, , 22:01 — REGNUM Обрушившаяся на Латвию буря в утренние часы пятницы, 14 января, бушевала в северной части страны, а в полдень добралась до центральных районов страны. Местные власти подсчитывают ущерб и восстанавливают нарушенный порядок.

Последствия снежной бури © ИА REGNUM

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Сообщивший об этом латвийский портал rus.lsm.lv отметил, что наглядным свидетельством разгула стихии стала сорванная крыша с одного из павильонов Центрального рынка Риги.

В пятницу, 14 января, порывы ветра достигали 31,4 метра в секунду, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Усиление ветра, во многих местах превысившего прогнозируемую скорость, было связано с холодным атмосферным фронтом. С уходом фронта ветер стихнет. Таких сильных порывов ветра не наблюдалось с марта 2020 года.

Спасатели Латвии получили 103 вызова в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). В Вентспилсе частично сорвало крышу со здания городского Департамента образования. В Лиепайском порту отцепились швартовые у баржи Poul. Судно свободно дрейфовало в Торговом канале напротив Лоцманской башни несколько часов.