Лондон, , 21:59 — REGNUM Корейский полуостров и азиатские страны, расположенные рядом, находятся в опасности в связи с политикой Северной Кореи, осуществившей пуски ракет, говорится в опубликованном 14 января заявлении Форин-офиса (британский МИД).

Здание Форин-Офис Adrian Pingstone

Комментируя новые ракетные испытания Пхеньяна, которые были проведены в ночь на 11 января, а затем в ночь на 14 января, в ведомстве заявили, что Лондон обеспокоен.

«Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности», — сказано в сообщении.

Британская дипломатия обратилась к Пхеньяну с призывом больше не осуществлять никаких провокаций и «вернуться к диалогу с США».

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