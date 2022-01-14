Лондон, 14 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Корейский полуостров и азиатские страны, расположенные рядом, находятся в опасности в связи с политикой Северной Кореи, осуществившей пуски ракет, говорится в опубликованном 14 января заявлении Форин-офиса (британский МИД).

Adrian Pingstone Здание Форин-Офис

Комментируя новые ракетные испытания Пхеньяна, которые были проведены в ночь на 11 января, а затем в ночь на 14 января, в ведомстве заявили, что Лондон обеспокоен.

«Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности», — сказано в сообщении.

Британская дипломатия обратилась к Пхеньяну с призывом больше не осуществлять никаких провокаций и «вернуться к диалогу с США».