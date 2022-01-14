Белград, , 22:01 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 14 января обратился к спикеру парламента Косово Главку Конюфце с требованием о созыве внеочередного заседания парламента в субботу, 15 января.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на заседании будет обсуждаться вопрос о проведении референдума о внесении поправок в конституцию Сербии на территории Косово. Целью созыва заседания является вынесение совместной резолюции против работы избирательных участков Сербии на территории Косово.

Напомним, 16 января в Сербии состоится референдум о внесении изменений в конституцию. Целью внесения поправок станет гармонизация сербского законодательства с правом ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Политическая организация косовских сербов выразила надежду на референдум