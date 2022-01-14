Москва, 14 января, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Блогер Саша Спилберг рассказала подписчикам о своём «трепетном» и «волнующем» опыте. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 14 января.

Скриншот видео на YouTube Саша Спилберг

https://www.instagram.com/p/CYthFq0KTF0/

Спилберг поделилась, что снялась для обложки мужского журнала MAXIM. «В течении года я спрашивала гостей своего подкаста об опыте съёмки в эротическом журнале — и вот, я сама стала cover girl MAXIM. Это был очень интересный процесс», — рассказывает она.

ИА REGNUM напоминает, что Саша Спилберг (настоящее имя Александра Балковская) — популярный видеоблогер, модель и актриса. На данный момент на её YouTube-канале более 6,4 млн подписчиков.