14 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter обвинение Китая в том, что они направили в британский парламент своего шпиона и вмешались во внутренние дела Великобритании.

Джейн Спай, , 22:23 — REGNUM В службе безопасности Великобритании заявили, что адвокат китайского происхождения Кристин Чин Куй Ли связана с китайской Коммунистической партией и влияет на членов парламента Великобритании. Как сообщает ВВС, она является донором для некоторых политиков, в том числе из Лейбористской партии.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай отрицает вмешательство во внутреннюю политику Великобритании и внедрение своего агента в парламент. Китайское посольство в Лондоне обвинило британскую службу безопасности в клевете и запугивании китайской общины в Великобритании.

«Китай всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. У нас нет нужды и мы никогда не пытаемся «купить влияние» в каком-либо иностранном парламенте», — прокомментировали на сайте посольства.

Многие пользователи отметили, что они не удивлены отрицанию всех обвинений, потому что со стороны Китая было бы глупо признавать то, что они отправили в Британию шпиона. По их мнению, это адекватное поведение любой страны.

«Хорошо, но они вряд ли когда-либо признают это», — считает @yogica12.

«Конечно, они отрицают вообще все!» — прокомментировал @AugusteOf.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Вы можете себе представить это: «Чёрт, да, вы нас поймали. Мы внедрили шпиона, извините», — написал @rcoleman 92 .

«Хорошо, но они вряд ли скажут: «Хорошо, вы нас поймали, это честно», — согласилась @JaseMillyAbbots.

Часть пользователей написала, что не ждет признания Китая, потому что они не признавались и в том, что из их лаборатории произошла утечка вируса COVID-19.

«Естественно, они будут заявлять подобное, не так ли? Так же как они говорили, что не выпускали COVID-19 из лаборатории!» — напомнил @ArmchairOpinio1.

В комментариях предположили, что даже если китайцы внедрили кого-то в парламент, то это было сделано в попытке стабилизировать внутреннюю политику Великобритании, потому что все скандалы с вечеринками на Даунинг-стрит свидетельствуют о «приближающейся катастрофе».

Даунинг-стрит. Лондон Tom Ordelman

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«Вмешательство? Они скорее всего проводят исследование, чтобы попробовать предложить помощь, чтобы вернуть стабильность в Вестминстер», — предположил @garywat66.

«Я подозреваю, что они пытаются исправить нашу политическую ситуацию. Даже Китай с этим справится», — считает @Steveojones73.

Ряд комментаторов отметил, что раскидывание обвинениями входит в программу «тонущего премьер-министра» Бориса Джонсона, который всеми силами пытается отвлечь внимание от вечеринок на Даунинг-стрит во время локдаунов в 2020 году.

«Китайское вмешательство. Борис Джонсон веселится, Борис Джонсон изолируется (очевидно, что он не знает, что должен просто сделать экспресс-тест), просто выглядит как очередная история для отвлечения внимания», — прокомментировал @JulieFitzsimon1.

«Ура, Китай отрицает все обвинения. Дело закрыто. Давайте сфокусируемся на Джонсоне и его Саге о вечеринках», — посоветовал @Davinti77.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые пользователи написали, что Великобритания не должна обвинять другие страны во вмешательстве в свою внутреннюю политику и строить из себя жертву, потому что сама практикует подобное.

«Как будто Великобритания не вмешивается в политику других стран», — прокомментировал @BryanB_LFC.

В комментариях отметили, что большинство союзников давно и последовательно вмешиваются во внутреннюю политику Великобритании, потому что правительство это допускает, поэтому посоветовали не жаловаться на свои же ошибки.

«Большинство из современных стран вмешиваются в Британию. Они используют промышленные и культурные рычаги влияния и бизнес, чтобы лоббировать политиков. Я не собираюсь осуждать страну, когда я вижу, что некоторые из наших близких союзников в Европе, предположительно члены НАТО, относятся к Британии так, будто она в них войска ввела», — сравнил @hatemenotorhate.

Некоторые комментаторы считают, что Китай как крупная держава — производитель техники давно следит за всем миром, используя свою продукцию.

«У Китая агенты по всему миру, несколько лет назад они прослушивали штаб-квартиру Африканского союза в Аддис-Абебе. Они используют любые электроприборы, которые они производят, чтобы следить за людьми, такие как телефоны, телевизоры, машины, кухонная техника. Так что будьте в курсе», — рассказал @lanciah.

Ряд пользователей предложил способы решения проблемы «подозрительных иностранных доноров», одним из самых популярных вариантов было введение уголовной ответственности за принятие «неофициальных» иностранных денег.

«Получение политиками или государственными служащими финансирования и спонсирования от иностранных государств и их представителей нужно сделать уголовным правонарушением, за исключением финансирования через официальные источники, доступные для тщательного рассмотрения парламентом и общественностью», — предложил @GlynisSpencer.