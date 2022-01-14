Лос-Анджелес, США, , 21:52 — REGNUM Сериал «Миротворец», представляющий собой спин-офф кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет», понравился критикам известного рейтингового портала Rotten Tomatoes. Информация была опубликована 14 января на сайте платформы.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. 2021. США

На момент написания этой новости на Rotten Tomatoes отзывы на первый сезон «Миротворца» оставили 47 экспертов, при этом проект получил от них оценку 94%. Рядовые пользователи сайта, пока посмотревшие только первый эпизод, оценили его в 85%.

Напомним, первую серию сериала «Миротворец» потоковый сервис HBO Max показал 13 января 2022 года, второй эпизод появится на сайте онлайн-кинотеатра 20 января 2022-го. Главную роль в этом шоу исполняет актёр и рестлер Джон Сина, руководит реализацией проекта режиссёр Джеймс Ганн.

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