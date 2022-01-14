Курск, 14 января, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Более 70 млн рублей выделят для покупки жилья молодым врачам Курска наиболее дефицитных специальностей. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 14 января заявил губернатор Роман Старовойт.

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В число «дефицитных» врачей вошла участковая служба — врачи-терапевты, педиатры, врачи скорой медицинской помощи. Также в 2022 году в районах Курской области начнут строить 12-квартирные дома для медработников. Перечень специальностей и порядок предоставления жилья разрабатывает областной комитет здравоохранения.

Дополнительно в районные больницы привлекаются медики и по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За последние два года в рамках этих программ было трудоустроено более 100 специалистов. В 2021 году поступило 34 заявки на участие в программе «Земский учитель», в том числе из других регионов. По итогам конкурса в сельские школы приехали работать шесть человек, в 2022 году ожидается привлечение еще пяти учителей.