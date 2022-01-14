Сыктывкар, 14 января, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» обладает колоссальной контагиозностью. Об этом глава Коми Владимир Уйба заявил в ходе ежедневного видеообращения.

Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво» Вакцина от коронавируса

«Омикрон» обладает колоссальной контагиозностью. При дельте один человек может заразить десять других, при омикроне на порядок больше. При этом все страны, которые столкнулись с омикроном, без исключения говорят, что, если человек привит, заболевание как правило протекает в легкой стадии, если же нет — вплоть до развития пневмонии», — сказал глава республики.

Всего в республике полностью прошли ковид-вакцинацию 182 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Коми возмутило взыскание налога на подарок с ветерана Великой Отечественной войны.