Москва, 14 января, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Об аресте двух задержанных в рамках операции по пресечению деятельности хакерской группировки REvil Романа Муромского и Андрея Бессонова Тверским судом Москвы сообщает 14 января РАПСИ.

Sledcom.ru В зале суда

Мужчинам избрана мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 13 марта 2022 г. Они подозреваются в уголовном преступлении — неправомерном обороте средств платежей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего ФСБ задержала 14 предполагаемых участников REvil.