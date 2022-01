Лос-Анджелес, США, , 21:41 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс высказалась относительно интервью её сестры Джейми Линн Спирс. Артистка опубликовала пост на эту тему в личном Twitter-аккаунте 14 января.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

https://twitter.com/britneyspears/status/1481768609684738048

В тексте Спирс отрицает все высказывания Джейми Линн в её адрес. Артистка считает, что родственница пытается таким образом разрекламировать свои мемуары.

Также Спирс отметила, что именно благодаря ей Джейми Линн «никогда не приходилось работать» и что ей «всё всегда доставалось просто так». «Моя семья любит тянуть меня вниз и всегда причинять мне боль, поэтому я испытываю отвращение к ним», — добавила певица.

Ранее Джейми Линн Спирс дала интервью для телеканала ABC, в котором рассказала о своих мемуарах Things I Should Have Said, а также о конфликтах с известной сестрой. Она описывала поведение артистки ещё до опекунства как «неустойчивое», «параноидальное» и «спиральное».

