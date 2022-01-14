Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Мужчина, чью детскую фотографию группа Nirvana поместила на обложку культового гранж-альбома Nevermind, снова подал иск в суд на музыкантов, сообщает Reuters.

Курт Кобейн в проданном на аукционе кардигане во время концерта Nirvana MTV Unplugged in NY Es.fanpop.com

Ранее суд в США отклонил иск 30-летнего Спенсера Элдона, однако ему было позволено внести в документ изменения.

Элдон требует моральной компенсации за то, что его половые органы увидел весь мир. Для возмещения морального ущерба он требует минимум $150 тысяч от барабанщика группы Дэйва Грола и басиста Криса Новоселича, а также от Кортни Лав, вдовы Курта Кобейна. Несколько звукозаписывающих лейблов и фотограф Кирк Уэддл также в число ответчиков по иску.

Напомним, на обложке Nevermind показан обнажённый ребёнок, плывущий за денежной купюрой, насаженной на рыболовный крючок. Изображение считается одним из самых известных обложек рок-альбомов. Nevermind выпустил 24 сентября 1991 года лейбл DGC Records.

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