Тирана, , 21:47 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 7626 человек выявили 2179 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались семь пациентов с COVID-19, выздоровел ещё 724. Об этом сообщило вечером 14 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, узкая улочка и кафе Kevin Jasini

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 228 777 случаев заражения коронавирусом, 206 384 человека излечились, скончались 3262 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 134 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 19 131, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений приходятся на Тирану.

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