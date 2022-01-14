Тирана, 14 января, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 7626 человек выявили 2179 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 724. Об этом сообщило вечером 14 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Kevin Jasini Тирана, узкая улочка и кафе

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 228 777 случаев заражения коронавирусом, 206 384 человека излечились, скончались 3262 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 134 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 19 131, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений приходятся на Тирану.